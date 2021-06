Giornata Mondiale dell’Ambiente, Coldiretti Liguria: «Svolta green per le vacanze estive»

Genova. «Il Covid spinge tre milioni di italiani a trascorrere le vacanze estive 2021 in parchi, oasi naturalistiche e riserve, considerati tra i luoghi ideali per passare le ferie nella natura e in piena sicurezza rispetto ai rischi di assembramenti legati alla pandemia». E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti divulgata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si festeggia il 5 giugno ed è dedicata quest’anno al ripristino degli ecosistemi.

... » Leggi tutto