Imperia, festa dei carabinieri: il bilancio di un anno sotto il segno della pandemia

Imperia. Dal 5 giugno dello scorso anno ad oggi sono stati tratti in arresto 217 soggetti in flagranza o in esecuzione a provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, denunciandone 1.179 in stato di libertà, sequestrando 76 armi da fuoco, 2.300 munizioni e 21 kg di sostanze stupefacenti di diverso tipo, segnalando altresì 96 assuntori (12 dei quali minorenni), rilevando come – a mero titolo indicativo – tra il 2020 ed il 2021 i furti siano diminuiti del 28%, giungendo addirittura al -58% per quelli con strappo. A fronte dei 5.158 reati trattati dai Carabinieri in provincia, 1.303 sono stati quelli scoperti rispetto all’anno precedente in cui l’attività di contrasto aveva permesso di individuare gli autori di 1.416 fatti criminosi, dovendo tuttavia tenere conto del decremento dei reati. In tale contesto, l’Arma ha proceduto per il 65,2% del totale perseguito da tutte le Forze di Polizia.

