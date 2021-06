Libro su Matteotti presentato a Varazze, è polemica: “Sua figura usata per fini elettorali, la destra cerca di accaparrarsi valori non suoi”

Varazze. “La figura di Matteotti utilizzata per fini elettorali è quanto di più brutto ed inappropriato si sia visto nella nostra città ultimamente; eppure l’11 giugno, in occasione dell’anniversario del suo assassinio da parte delle squadre fasciste, proprio a Varazze l’impeccabile figura di Matteotti verrà presentata e raccontata dai maggiori esponenti del centrodestra ligure, Lega e Cambiamo in prima linea. L’occasione sarà la presentazione del libro sulla figura di Matteotti ‘Solo’ scritto da Riccardo Nencini alla Libreria Mondadori”. Ad affermarlo sono Paola Busso, consigliere comunale di “Vola Varazze”, e Luca Baglietto, segretario del Pd di Varazze.

