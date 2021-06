Savona. Sono aperte le iscrizioni al corso Its per Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientemente energetico nelle applicazioni industriali “Industria 4.0” e nella domotica. Il bando, la scheda informativa e il modulo di iscrizione sono sul sito www.Its-savona.it/index.html

... » Leggi tutto