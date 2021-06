Coronavirus, Toti: «Liguria in zona bianca. Prima notte senza coprifuoco»

Genova. «Da ieri sera Regione Liguria Liguria è in fascia bianca insieme ad altre 7 regioni italiane e stanotte non ci sarà il coprifuoco, evento che celebreremo con un a sobria cerimonia alle 23 in piazza De Ferrari e sulle piazze principali dei capoluoghi di provincia del nostro territorio». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sul Covid, l’ultimo che è stato dall’inizio della pandemia.

