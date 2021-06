Il Genoa ferma la capolista. Il Campomorone è inarrestabile

Ci si avvia alla conclusione del campionato femminile di Serie C. Stagione, come per tutto il movimento calcistico italiano e non solo, molto lunga e travagliata con le due squadre genovesi comunque grandi protagoniste. Prova di maturità (l’ennesima) per il Genoa di mister Oneto che strappa un punto alla squadra che ha dominato il torneo, la Pro Sesto. Liguria che non riserva sempre gioie quindi alla squadra che si avvia alla promozione in cadetteria visto che anche il Campomorone aveva fermato sul pari la prima della classe.

