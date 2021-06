Riparte l’attività delle rappresentative nazionali giovanili Lnd: in raduno l’Under 16

Dopo oltre un anno di stop forzato per l’emergenza coronavirus, riparte ufficialmente l’attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti col primo raduno della Rappresentativa Under 16. La selezione di Andrea Albanese si ritroverà domani pomeriggio al Mancini Park Hotel di Roma per sottoporsi al giro di tamponi previsto dal protocollo sanitario adottato dai responsabili medici LND, poi da lunedì inizierà il programma di allenamento di due giorni (senza la presenza del pubblico) in vista della partecipazione al Torneo Eusalp che si svolgerà in Trentino dal 16 al 20 giugno.

