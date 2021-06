Sanremo, segue una donna ovunque e la minaccia: stalker arrestato dalla polizia

Sanremo. Seguiva la donna di cui si era invaghito, rendendole la vita impossibile. Un uomo di 46 anni, S.D., è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere, nel pomeriggio di sabato scorso, a seguito di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, a partire dal mese di marzo, ha iniziato a perseguire una donna di 36 anni anni con la quale non era tuttavia mai iniziata una relazione sentimentale. La donna, esasperata dal fatto che lo stalker la seguisse quotidianamente nel tragitto per andare a lavoro e in diverse fasi della giornata nei luoghi da lei frequentati, ha deciso di chiedere un ammonimento al questore di Imperia che, dati i fatti, è stato immediatamente emesso.

