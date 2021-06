Selezione zonale Optimist: successo per lo Yacht Club Italiano

Genova. Uno scirocco fresco rendeva invitanti le acque protette del campo di Genova Pra’, sabato mattina, per i giovani velisti accorsi a disputare sui loro Optimist la selezione di I Zona per il campionato italiano a squadre. Si tratta di una specialità fra le più divertenti e impegnative, sia per i giovanissimi timonieri, fra i dodici e i quindici anni di età, impegnati ad affrontarsi quattro contro quattro, sia per la nutrita pattuglia di arbitri e giudici, di cui la regata a squadre necessita per garantire la regolarità dei match.

