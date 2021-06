Astrazeneca, Volpi (L’Alternativa c’è): «Perché è stato autorizzato il vaccino agli under 60?»

Genova. «Le notizie che giungono dalla Liguria e dalla Toscana sono preoccupanti: dopo essere state vaccinate con Astrazeneca, versano in gravi condizioni una 42enne di Lucca e una 18enne di Sestri Levante. Entrambe, hanno ricevuto il vaccino anglo-svedese agli Open day regionali. In merito, il Ministro della Salute spieghi le proprie scelte: non si comprende perché ne sia stata permessa la somministrazione agli under 60, visto che con circolare dell’8 aprile 2021 lo stesso Ministero, pur approvando il vaccino anglo-svedese per tutti i maggiorenni raccomandava “un uso preferenziale nelle persone con più di 60 anni”».

