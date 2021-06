Imperia, il municipio si illumina per “Restart Liguria”

Genova. Un conto alla rovescia per illuminare il palazzo di Regione Liguria in Piazza De Ferrari e contemporaneamente il palazzo del Municipio di Imperia, il Priamar di Savona e il Castello di San Giorgio alla Spezia e salutare così l’ingresso di tutto il territorio ligure in zona bianca e la riconquistata libertà. Un gioco di luci che è culminato alle 23 in punto con il marchio colorato “Restart Liguria” che è rimasto impresso sui 4 palazzi liguri per tutta la notte e che ha accompagnato i cittadini intervenuti insieme a un intrattenimento musicale, per avviare definitivamente la ripartenza della regione. Un folla di giovani a Genova ha partecipato alla ripartenza in Piazza de Ferrari.

