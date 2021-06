Sanremo. È in funzione da questa mattina a Portosole un nuovo cestino “mangiarifiuti” Seabin, donato da Coop alla città nell’ambito della campagna ambientalista “Un mare di idee per le nostre acque”, realizzata in partnership con LifeGate, che prevede di collocare 46 Seabin nelle acque di mari, fiumi, laghi di tutta Italia, per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche.

