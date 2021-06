Sanremo, “Nessuno è straniero” fa litigare a destra e a sinistra

Sanremo. Continua a far discutere la scritta “Nessuno è straniero”, realizzata a caratteri cubitali, mercoledì scorso, sull’asfalto della passeggiata Salvo d’Acquisto per sensibilizzare le persone ai temi dell’immigrazione e del razzismo, in memoria di due giovani migranti che hanno perso la vita cercando un futuro migliore. Una querelle che sta tenendo banco da giorni, sia tra le fila dell’amministrazione comunale che tra quelle dell’opposizione. Dopo le critiche alla manifestazione espresse dalla Lega, seguita da Liguria Popolare, Forza Italia e Fratelli d’Italia (che tagliando fuori il Carroccio hanno presentato un’interpellanza sul caso), la questione è finita al centro anche di una recente riunione di maggioranza.

