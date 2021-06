Sanremo, per il Casinò ripartenza con il piede giusto. Il primo giorno frutta 128 mila euro

Sanremo. Ripartenza con il piede giusto per il Casinò Municipale. Il primo giorno di riapertura dopo il lockdown durato 7 mesi e mess fa segnare incassi per 128 mila euro, in linea con le migliori previsioni. A farla da padrone sono state le slot (117 mila euro), seguite dai giochi tradizionali, con la roulette francese che registra il risultato migliore tra i tavoli verdi. Con il segno meno, ma solo perché ha pagato più di quanto ha incassato, la variante Fair.

