Soldano, è morto il coltivatore diretto Ugo Anfosso

Soldano. Il piccolo comune della val Verbone piange il coltivatore diretto Ugo Anfosso, 84 anni. I funerali dell’uomo avrebbero dovuto tenersi questo pomeriggio nella chiesa del paese invece saranno spostati a domani.

Durante il trasporto della salma dall’ospedale di Genova, dove Anfosso è mancato, il figlio Giampiero, responsabile del gruppo Aib di Soldano, ha avuto un incidente in auto. Fortunatamente non grave, ma è bastato per far slittare l’esequie.

... » Leggi tutto