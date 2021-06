Vaccino Covid a bambini e adolescenti, il pediatra Ferrando: “Grande opportunità ma parlatene con i ragazzi”

Genova. “Come per gli adulti anche per i ragazzi la decisione di vaccinarsi è una scelta di responsabilità prima ancora che di autotutela ma rappresenta anche un’arma in più per tornare alla normalità e a quella socialità che va recuperata al più presto”. Alberto Ferrando, pediatra genovese e presidente dell’associazione pediatri extraospedalieri non ha dubbi e in questi giorni sta suggerendo a tutte le famiglie dei suoi pazienti di vaccinarsi dal Covid-19.

