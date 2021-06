Vaccino Covid, da domani gli over 60 genovesi potranno scegliere anche Pfizer e Moderna

Genova. Da domani tutti gli over 60 residenti in Liguria potranno scegliere di prenotare la vaccinazione anti-Covid con Pfizer o Moderna anziché con AstraZeneca, raccomandato in via prioritaria per la fascia d’età. L’opzione, già disponibile su prenotovaccino.regione.liguria.it per il resto della regione, sarà attivata anche per il territorio della Asl 3 in cui ricade la città di Genova e riguarderà tutti i canali di prenotazione.

