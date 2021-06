Vaccino Covid, Figliuolo pianifica i prossimi mesi: “Ipotesi terza dose per le varianti”

Liguria. Continua spedita la campagna vaccinale in Italia: secondo le stime, entro fine settembre l’80% degli italiani sarà vaccinato. Bisogna quindi cominciare a pensare al superamento della gestione emergenziale della pandemia. L’obiettivo è passare dai grandi hub ad un maggiore coinvolgimento di medici di base, pediatri e farmacie, anche in vista della possibilità di dover procedere ad una terza dose per far fronte alle varianti del Covid. Superati i 13 milioni di vaccinati, quasi un italiano su 4 (il 24,01%), con oltre 22milioni di dosi in arrivo a giugno e la soglia delle somministrazioni stabile sopra le 500mila al giorno, il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo indica il piano per l’autunno.

