Ventimiglia, morte di Mariani e Marchetti: il cordoglio dell’assessore al Commercio De Villa

Ventimiglia. L’assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive Matteo De Villa esprime il suo grande dispiacere per la scomparsa in soli due giorni di due uomini “simbolo” del commercio ventimigliese.

«Ieri ci ha lasciato il fotografo Danilo Mariani, proprietario dello storico esercizio Foto Mariani e custode di migliaia di fotografie storiche della nostra città – dichiara De Villa -. Oggi la scomparsa di Ferruccio Marchetti, storico titolare della boutique “Confezioni Marchetti”, punto di riferimento per il commercio di qualità a Ventimiglia da oltre 100 anni. Alle famiglie, a cui mi stringo in un virtuale abbraccio, vanno le mie più sincere e sentite condoglianze».

