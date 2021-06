Bordighera, incognita ospedale. Si teme ritiro privati

Bordighera. Sono insistenti, nella città delle palme, le voci che vedono un futuro non roseo per l’ospedale Saint Charles. Il timore è che i privati che dovrebbero subentrare alla gestione dell’Asl1 del nosocomio bordigotto facciano dietrofront, soprattutto dopo il ritiro della pratica di privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, in provincia di Savona. Timori al momento non confermati, né dall’azienda sanitaria locale, che smentisce anche le voci inerenti una possibile chiusura notturna del punto di primo intervento, né dal direttore generale e consigliere di amministrazione di “Gvm, care & reasearch“, Sandro Mazzantini.

