Bordighera, nuovi giardini Lowe: lunedì l’inaugurazione

Bordighera. Verranno inaugurati lunedì 14 giugno i “nuovi” giardini Lowe di Bordighera. Dopo quattro mesi di lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i principali percorsi all’interno del parco, il giardino riapre al pubblico con bagni e spogliatoi ristrutturati, un nuovo campo polifunzionale con canestri per il gioco del basket e pavimentazione in cemento elicotterato, con una superficie piatta, liscia e colorata, nuovi giochi nell’area destinata ai bimbi e restyling della fontana centrale.

