Caos autostrade, sindaci sul piede di guerra: pronti ad ordinanze per bloccare i cantieri

Liguria. I sindaci e i presidenti delle Province liguri riuniti nell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria hanno stigmatizzato la situazione di congestione insostenibile in cui versa la viabilità della regione: un brutto biglietto da visita per un territorio costituito da comunità che vivono principalmente di turismo, e che stanno finalmente predisponendo iniziative locali per una completa ripartenza economica di tutte le attività.

