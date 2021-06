Cessione di Autostrade a Cdp, protesta venerdì a Genova: “Sanzioni non miliardi ai responsabili del Morandi”

Genova. Protesta venerdì 18 giugno, dalle ore 18 alle 19,30 davanti alla Prefettura di Genova per chiedere che venga interrotta la trattativa per l’acquisizione onerosa delle quote di Aspi da parte dello Stato e venga invece riavviato il procedimento di decadenza della concessione autostradale “per le gravi inadempienze che hanno provocato la tragedia del Ponte Morandi nonché l’isolamento della Liguria con i relativi danni economici e i continui disagi per i cittadini”.

