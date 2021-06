Imperia, divieto di transito dei mezzi pesanti in via Nazionale: «Per alleggerire il traffico a Castelvecchio»

Imperia. L’Amministrazione Comunale di Imperia ha deciso di istituire, in direzione monti-mare, il divieto di transito per gli autocarri da 3,5 tonnellate in via Nazionale, che estende quello già previsto per i mezzi da 7,5 tonnellate. Terminata la Statale 28, per accedere a Imperia, gli autocarri dovranno pertanto percorre la bretella che porta sull’argine sinistro e non potranno più attraverso il centro di Castelvecchio.

