Ioculano, «Risposte insufficienti dalla Regione sull’emergenza idrica della Val Roja»

Ventimiglia. «L’ultima cosa che possiamo permetterci è una stagione turistica a rischio dopo la sofferenza economica causata dalla pandemia nel nostro territorio: è per questo che sollecito la Regione ad agire tempestivamente e non perdere ulteriore tempo per far fronte a questa grave tematica». Interviene così il consigliere regionale Enrico Ioculano in merito ai fanghi che scorrono nel fiume Roja e raggiungono le spiagge di Ventimiglia.

