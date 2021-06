“La cultura in presenza”, torna Electropark: quattro giorni di musica elettronica e arte contemporanea

Genova. Dopo mesi e mesi di streaming e di surrogati di esperienze culturali la ripartenza ha i colori dell’arcobaleno. “We gave a party for the gods and the gods all came”, è la scritta a caratteri cubitali comparsa all’interno del cortile. Si tratta di un’opera di John Giorno, artista americano poliedrico scomparso nel 2019, figura fondamentale per la cultura contemporanea e i movimenti Lgbt+. Sarà questo lo sfondo per il Grand Opening di Electropark, festival di musica elettronica che da anni unisce varie forme di espressione nei luoghi più significativi della città.

