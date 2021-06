Trasporti, Assoutenti: “Basta disinformazione sui treni in Liguria”

Liguria. “Assoutenti e i Comitati Pendolari federati, nel rivendicare, dopo due mesi di pressioni e iniziative, l’importante conquista dei quattro treni Frecciabianca che uniranno Milano, Genova e il ponente ligure e che tutti gli abbonati potranno utilizzare con la carta tutto treno, si dissociano dal comunicato odierno diffuso in data odierna da associazioni ambientaliste e da alcuni comitati pendolari che pur contenendo alcune giuste rivendicazioni inserisce palesi inesattezze e informazioni non corrette”. Lo afferma, in una nota, Assoutenti Liguria.

... » Leggi tutto