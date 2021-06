Vaccino, effetto Pfizer e Moderna: più che raddoppiate le prenotazioni over 60 in Liguria

Genova. Il risultato è esattamente quello atteso: nel giro di pochi giorni le prenotazioni giornaliere del vaccino anti-Covid da parte della fascia 60-79 anni in Liguria sono più che raddoppiate. È l’effetto della possibilità di scegliere Pfizer e Moderna – e non più solo AstraZeneca e Johnson & Johnson, raccomandati per queste fascia d’età – che da oggi è stata attivata per tutti i liguri, compresi i residenti in Asl 3 che da soli rappresentano quasi la metà dell’intera popolazione residente.

