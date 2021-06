Zona bianca, Fratelli d’Italia – Città di Imperia: «I commercianti non sono speculatori»

Imperia. «Si è “celebrato” lunedì sera il ritorno in zona bianca della nostra Regione e della nostra città: un evento sicuramente importante per tutti i cittadini di Imperia, ma soprattutto per le attività economiche private che hanno vissuto 14 mesi in un girone dantesco. Purtroppo, a macchiare la serata, l’inopportuno appello ai commercianti del sindaco Claudio Scajola: “gli esercizi commerciali offrano l’accoglienza migliore, ma senza aumentare i prezzi”. Dal punto di vista etico e morale l’appello del sindaco non fa una grinza, se fosse stato fatto, però, da un sindaco di un’altra città. Stride, invece, se fatto dal sindaco di Imperia dove è aumentata a dismisura la spazzatura con un servizio sicuramente non all’altezza delle spese sostenute, dove l’aiuto per le imprese in difficoltà è stato addirittura inferiore agli aumenti delle imposte!» – commenta Fratelli d’Italia – Città di Imperia.

