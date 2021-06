Zona bianca, Toti firma l’ordinanza sulle riaperture in tutta la Liguria

Genova. Nella giornata di record di vaccini in Liguria (oltre 18.352 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore) il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato l’ordinanza che ribadisce che da domani, cioè dalla mezzanotte del 10 giugno potranno riaprire parchi tematici e di divertimento (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie), piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso, fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi e corsi di formazione.

