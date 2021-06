Escursione gratuita dal bosco di Rezzo al monte Monega: l’iniziativa del Parco delle Alpi Liguri

Rezzo. Tornare a camminare in libertà e in sicurezza nelle aree naturali protette, per scoprire paesaggi, sentieri e meraviglie di montagne e Parchi: il Club Alpino Italiano e Federparchi promuovono per domenica 13 giugno la nona edizione di “In Cammino nei Parchi”. In occasione di questa ricorrenza, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri riproporrà l’escursione gratuita già prevista per la Giornata Europea dei Parchi ma poi annullata per condizioni meteo poco favorevoli: una camminata sulla storica Via Marenca, fra le valli Argentina e Arroscia, per visitare alcune delle aree naturalistiche più interessanti dell’area protetta.

... » Leggi tutto