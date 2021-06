In Liguria Stelle nello Sport lancia “SportAbility”

Genova. Dopo mesi di lavoro, l’Associazione Stelle nello Sport è pronta a lanciare “SportAbility”, il nuovo progetto promosso con il patrocinio e supporto di Regione Liguria, la collaborazione della Consulta regionale per l’Handicap, sotto l’egida del Cip Liguria e con il patrocinio di Special Olympics Liguria. Appuntamento fissato per venerdì 11 giugno, alle 13, in diretta streaming al seguente indirizzo https://sportabilityliguria.it/progetto/.

... » Leggi tutto