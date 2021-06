Ripartenze, Incentivi Italia stanzia 3,7 milioni di euro per sostenere le imprese liguri del settore turistico

Non vi è dubbio che uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sia quello del turismo; le chiusure e restrizioni imposte dai vari decreti emessi dal Governo in questo periodo di pandemia hanno messo in ginocchio uno dei settori più importanti del territorio ligure ed ora che lentamente sembra si possa uscire da questa situazione le istituzioni si impegnano a sostenere attraverso lo stanziamento di contributi a fondo perduto le imprese turistiche della nostra regione.

