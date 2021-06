Sentinelle in piedi a Genova contro il ddl Zan: “Ci chiamano omofobi, diranno che siamo malati”

Genova. Le Sentinelle in piedi sono tornate a darsi appuntamento a Genova, in piazza De Ferrari, per dire no al ddl Zan che punisce l’istigazione all’odio e le discriminazioni in base a orientamento sessuale, sesso, genere e identità di genere estendendo le norme già previste dalla legge Mancino. Alla veglia, convocata nel nome dell’hashtag #restiamoliberi, ha partecipato una trentina di persone che sono rimaste in piedi davanti al palazzo della Regione leggendo libri ed esponendo cartelli.

