Ventimiglia, tenta furto in negozio di liquori: interviene la polizia

Ventimiglia. Uno straniero ha tentato un furto in un negozio di liquori di via Tenda. E’ successo intorno alle 17,30. Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe entrato nel negozio con l’intento di rubare alcune bottiglie, ma è stato visto dai negozianti, che lo hanno inseguito. Lo straniero è comunque riuscito a fuggire.

Sul posto è sopraggiunta una volante di polizia: gli agenti stanno compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto.

