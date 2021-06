Covid, Toti: «In Liguria sospeso l’uso di Astrazeneca agli under 60. Seconda dose con vaccino a Mrna»

Genova. «Sospeso l’uso di Astrazeneca per tutti i cittadini al di sotto dei 60 anni. Coloro che sono prenotati nelle liste volontarie di Astrazeneca e hanno meno di 60 anni manterranno il loro primo appuntamento ma verranno vaccinati con vaccino a Mrna, ovvero Moderna o Pfizer. Chi, al di sotto dei 60 anni, era stato vaccinato con la prima dose di Astrazeneca, il Cts ha previsto che la seconda dose avvenga con un vaccino a Mrna, Pfizer o Moderna. Inoltre riteniamo che la seconda vaccinazione avvenga 12 settimane dopo la somministrazione della prima dose di Astrazeneca. Non cambia invece la campagna di vaccinazione per i cittadini al di sopra dei 60 anni per i quali resta raccomandato il vaccino Astrazeneca» – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

