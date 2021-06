Dal 15 giugno stop tamponi gratuiti a Villa Bombrini, ma si potranno fare alla stazione Principe

Genova. Dal 15 giugno non sarà più possibile eseguire il tampone rapido gratuito a Villa Bombrini. A confermarlo è la Asl 3 a circa due settimane dalla chiusura del centro allestito a Porta Siberia al Porto Antico. La buona notizia, per chi dovrà sottoporsi al test con l’obiettivo di ottenere il green pass per viaggi, matrimoni e serate in discoteca, è che domani aprirà il punto tamponi gratuiti della Croce Rossa alla stazione di Genova Principe.

