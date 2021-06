Dal libro alle serie

Siamo, senza ombra di dubbio, nell’era delle serie: che siano a tema rosa, giallo, storico od horror, molte di queste sono state stampa su carta- di libri o fumetti- prima che su pellicola. Non è insolito che il cinema peschi a piene mani dal mondo della narrativa (basti pensare al successo dei film tratti dal “Signore degli anelli” o da “Harry Potter”) ed anche il piccolo schermo si ciba della stessa materia, come per “Il trono di spade” o i tanti anime- cioè la trasposizione in cartoni animati dei manga, i tradizionali fumetti giapponesi- come “Death note” o “Demon slayer”, solo per citarne alcuni. Alcuni storcono il naso per questa “volgarizzazione” ribadendo che il libro è sempre meglio del suo fratello di celluloide, ma bisogna pensare che, oltre ai molti pregevoli lavori ottenuti, questo sistema permette anche a libri non troppo famosi di avere un nuovo respiro e, magari, di tornare sugli scaffali dopo anni di oblio.

