Diano Marina. Fanno sapere da Diano Riparte «Diano Riparte in prossimità delle prossime elezioni comunali intende continuare a lavorare per il bene della città.

Nel segno di un bene comune, secondo i principi civici che ci hanno portato a correre alle scorse elezioni, ci vogliamo impegnare per far rinascere Diano più forte, più competitiva, più solidale e più bella di prima».

... » Leggi tutto