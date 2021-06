Entro il 31 luglio la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana dei Comuni liguri

Genova. Si sono conclusi oggi gli incontri dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola con i rappresentanti dei Comuni liguri e di ANCI per presentare il programma di rigenerazione urbana regionale, uno strumento per favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del territorio. I Comuni avranno tempo fino al 31 luglio per presentare progetti di rigenerazione urbana sia singolarmente, sia in forma associata e recuperare così aree degradate sul territorio.

... » Leggi tutto