Un’attesa lunghissima. Sono passati infatti ben cinque anni dall’ultima apparizione degli azzurri in una competizione come Europei o Mondiali. Attesa lunga, per colpa della pandemia, certo, ma soprattutto per la “Caporetto” sportiva del novembre 2017, quando il tecnico genovese di allora, Giampiero Ventura, non riuscì a condurre la squadra alla “campagna di Russia”.

... » Leggi tutto