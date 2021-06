In Liguria nasce SportAbility, il progetto che promuove lo “sport di tutte le abilità”

Genova. SportAbility è il progetto che creato dall’Associazione Stelle nello Sport con il supporto di Regione Liguria per promuovere le attività che hanno come focus i valori dell’inclusione e dell’integrazione. Un progetto cross-mediale che ha l’obiettivo di sostenere le associazioni liguri che coinvolgono persone con disabilità fisica e/o intellettivo relazionale e promuovere tutte le abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana. Nasce così il portale www.sportabilityliguria.it che racconta le belle storie dello “sport che include”.

