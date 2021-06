Vallecrosia. Si è svolta ieri sera alle 18 presso la Parrocchia di San Rocco la cerimonia ufficiale per l’inaugurazione di 3 nuove ambulanze di rianimazione che andranno ad incrementare l’autoparco della Croce azzurra Misericordia di Vallecrosia che ha sede anche nel comune di Camporosso.

... » Leggi tutto