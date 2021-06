Morta a 18 anni dopo Astrazeneca, Toti: “No a sciacallaggio sulla sua morte. Ora serve chiarezza”

Liguria. “Piangiamo la giovane Camilla e abbracciamo i suoi genitori che, con sensibilità non scontata, hanno deciso di aiutare altre persone in difficoltà donando i suoi organi. Una giornata triste per la Liguria”. Il presidente Giovanni Toti, dopo aver espresso “profondo cordoglio e sentite condoglianze” in una breve nota, ha affidato a un post su Facebook in serata il suo intervento dopo la morte di Camilla Repetto, la 18enne di Sestri Levante stroncata dalle conseguenze di una trombosi con emorragia cerebrale a meno di due settimane dalla prime dose del vaccino AstraZeneca.

... » Leggi tutto