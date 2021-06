Pastorino (Linea Condivisa): “Cai e Federparchi organizzano ‘In cammino nei Parchi’. Ma la Liguria dove va?”

Liguria. Anche in Liguria, come in altre diciassette regioni del Paese, sabato 12 e domenica 13 giugno il CAI – Club Alpino Italiano e Federparchi organizzano escursioni sui sentieri delle aree protette per scoprire insieme la montagna, i parchi e il valore della biodiversità. L’iniziativa ha come obiettivo quello di invogliare le persone a conoscere e tutelare il valore delle aree protette, percorrendone i sentieri.

... » Leggi tutto