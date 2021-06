Ponte del Lagaccio, questa volta è ufficiale: sabato 12 giugno la riapertura

Genova. Domattina, sabato 12 giugno, alle 9, il Ponte del Lagaccio, riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia. Lo si legge nella nota riassuntiva dei lavori in corso che ogni venerdì il Comune invia attraverso i suoi numerosi canali. Dunque i quartieri di Oregina e San Teodoro, dopo quasi tre anni di attesa, per poter tornare a percorrere il Don Acciai senza la necessità di utilizzare il by-pass che si snoda dietro al campo di calcio. Tornerà regolare anche la circolazione dei bus Amt.

