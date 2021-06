Psicosi AstraZeneca, falsi allarmi in pronto soccorso: quali sono i sintomi di una possibile trombosi

Liguria. Al cambio di piano per la vaccinazione viene da chiedersi: quante dosi di vaccino AstraZeneca sono state somministrate fino ad ora ai liguri sotto i 60 anni? A rispondere è Filippo Ansaldi, direttore della prevenzione di Alisa. In tutto sono circa 58 mila le prime dosi di vaccino AstraZeneca inoculate agli under 60 in tutta la regione e circa 12mila di queste hanno ricevuto anche la seconda

... » Leggi tutto