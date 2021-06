Sanremo, riapre il Museo Civico di Palazzo Nota

Sanremo. Riapre martedì 15 giugno il Museo Civico. E lo fa con un orario totalmente estivo, dalle 17.00 alle 23.00 da martedì a domenica, in linea con le tendenze attuali dei centri culturali per la nuova stagione. Le sale di Palazzo Nota tornano, così, aperte dopo la chiusura per ragioni sanitarie imposta dal Governo lo scorso 7 novembre. L’assessore alla Cultura, Silvana Ormea, insieme agli uffici, si è adoperata nei mesi scorsi perché il Museo civico percorresse una strada nuova e tornasse ad essere con rinnovato slancio totalmente fruibile e come tale strumento di attrazione turistica nel cuore di una stagione di totale rilancio per la città.

