Sanremo. Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 16 allo stadio Natale Palli contro il Casale. Il match, valido per la diciassettesima di ritorno, sarà aperto al pubblico con ingressi contingentati. Divieto di accesso nel settore ospiti per i tifosi matuziani.

... » Leggi tutto