Il Bogliasco fa sua gara 3 col Brescia e approda in finale playoff

Bogliasco. Dopo il passaggio a vuoto fatto registrare mercoledì in Lombardia, il Bogliasco torna a giocare come sa, superando 13-9 il Brescia Waterpolo nella terza e ultima gara delle semifinali playoff di Serie A2. Un successo sudato e meritato, in puro stile bogliaschino, che apre ai biancazzurri le porte dell’atto conclusivo della stagione. Ora ad attendere Guidaldi e compagni ci sarà il Catania, nella finalissima in cui liguri ed etnei si contenderanno a partire da sabato prossimo il ritorno nel massimo torneo nazionale.

